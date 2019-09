Pavia, 24 settembre 2019 - Ruba un'auto parcheggiata all'interno di una ditta di San Martino Siccomario, alle porte di Pavia. Si mette alla guida e provoca, nel giro di pochi minuti, tre incidenti: in uno di questi un uomo di 55 anni di Pavia è rimasto ferito, riportando la frattura della mano sinistra. Il responsabile, un marocchino di 44 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato alla fine arrestato dai carabinieri con le accuse di furto, fuga ed omissione di soccorso, oltre all' inottemperanza al decreto di espulsione.

