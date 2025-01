San Genesio, incendio notturno: anziana in ospedale

San Genesio ed Uniti (Pavia), 4 gennaio 2025 – Due persone evacuate dai loro appartamenti, una donna anziana portata in ospedale per intossicazione da fumo. Sono le conseguenze di un incendio divampato in piena notte a San Genesio, nella piazza Comunale.

Mancavano pochi minuti alle 4 di oggi, sabato 4 gennaio, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari di Areu. L'incendio è scoppiato in un'abitazione e ha coinvolto anche quella adiacente. Si tratta di due appartamenti su due piani con ingressi indipendenti ma nello stesso edificio. Le due persone, che abitano da sole nelle rispettive abitazioni, sono riuscite a uscire in autonomia, essendosi rese conto immediatamente dell'incendio.

Ma per una di loro, una donna di 78 anni, è stato ritenuto necessario il trasporto con l'ambulanza in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione, non gravi, ma aveva respirato un po' di fumo mentre usciva dalla sua casa.

Nel frattempo i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, che sarebbero scoppiate per cause accidentali, con gli accertamenti ancora in corso, anche per determinare l'agibilità o inagibilità dell'immobile. Intervenuta sul posto anche la polizia.