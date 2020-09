Il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini ieri pomeriggio ha tenuto un comizio in piazza Duomo a Voghera per sostenere la candidatura a sindaco di Paola Garlaschelli, che corre alle elezioni per la coalizione di centrodestra formata da Lega, Forza Italia e FdI. Più di un migliaio i presenti. Dal palco, dopo la presentazione degli onorevoli Elena Lucchini, segretario cittadino del partito, e Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, Garlaschelli ha affermato: "La politica se fatta in un certo modo ha ancora valore. Io sono commercialista ed è la mia prima esperienza politica. Voghera è nel mio cuore".

Salvini ha parlato di scuola, immigrazione, voucher per i lavoratori agricoli e tasse, spiegando poi: "Il vostro futuro sindaco è una commercialista. A metà settembre saremo in piazza a Roma a fianco dei commercialisti, una tra le categorie vessate dal Governo". Salvini ha chiesto "al prossimo sindaco di puntare ai diritti di cittadini che spesso sono fantasmi". In piazza San Bovo, la rete antifascista ha svolto in contemporanea una contromanifestazione di protesta. Dopo la città, Salvini si è spostato a Vigevano in supporto del candidato Andrea Ceffa. "Squadra che vince non si cambia" ha detto “benedicendo“ il passaggio di testimone tra Andrea Sala e Ceffa. Contestazioni pacifiche di movimenti Lgbt e “Fridays for future“ e alcuni ragazzi hanno intonato “Bella ciao“. N.P.