Ruba paio di scarpe, scoperto e arrestato

È entrato nel negozio di articoli sportivi in via Ferrini a Pavia già svaligiato a Capodanno, approfittando della saracinesca non ancora riparata. Ma il proprietario già derubato aveva posizionato una telecamera con sensori che hanno fatto scattare l’avviso sul cellulare e la conseguente chiamata al 112. Nella notte tra martedì e ieri, S.O., 26enne marocchino senza fissa dimora, è stato sorpreso dalla polizia, con ai piedi un paio di scarpe appena rubate, ma indossava anche felpa e pantaloni rubati nella prima incursione allo stesso negozio, che ha riferito di aver avuto da un connazionale. Ieri in Tribunale l’arresto è stato convalidato, con udienza rinviata al 23 febbraio, senza misura cautelare. Nel frattempo la polizia ha effettuato una perquisizione, trovando altra refurtiva e facendo scattare denunce per ricettazione.

S.Z.