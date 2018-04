Pavia, 8 aprile 2018 - Stava rubando alcuni capi d'abbigliamento, all'interno del negozio Ovs al centro commerciale Minerva, a Pavia, quando è stato sorpreso dal personale. Ma anziché desistere e cavarsela alla peggio con un'accusa di tentato furto, per cercare di coprirsi la fuga ha aggredito l'addetto alla sicurezza, trasformando dunque il furto in rapina impropria.

S.H., 32enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, nel tardo pomeriggio di ieri è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia, che nel frattempo erano stati chiamati sul posto. Subito restituita ai responsabili dell'esercizio commerciale la merce rubata, per un valore di soli 50 euro circa. Al termine degli atti di rito, l'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza al comando dei carabinieri di Pavia, in attesa di essere giudicato per direttissima lunedì mattina in Tribunale.