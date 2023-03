Rotti i finestrini di tre auto in sosta

"Se volevano rubare bastava rompere un finestrino, invece li hanno spaccati tutti". Tra i residenti nella zona di Montebolone, alla periferia Est della città, c’è più rabbia che amarezza per il raid vandalico notturno scoperto ieri mattina. Tre automobili in sosta in via Amati, all’incrocio con via Errera, sono state danneggiate da ignoti, che si sono accaniti contro una Fiat Punto, alla quale sono stati infranti tutti i vetri. Più che tentativi di rubare oggetti o monete dall’abitacolo, pare più un atto vandalico fine a se stesso. I residenti chiedono più controlli.