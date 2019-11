Pavia, 26 novembre 2019 - Chi ha lanciato l'allarme alla polizia, da un bar nelle vicinanze, assistendo alla scena ha temuto che potesse finire nel sangue. Erano circa le 19 di ieri quando due uomini sono stati visti litigare nel parcheggio del supermercato iN's in via San Paolo a Pavia. Uno dei due litiganti è stato visto brandire minacciosamente una lunga lama, che ha evidentemente intimorito l'avversario, fuggito prima dell'arrivo della Volante. La polizia ha identificato l'unico presente, 50enne italiano con svariati precedenti, che ha provato a simulare indifferenza mostrando di non avere nessun'arma in mano. Non è stato però molto convincente e i poliziotti lo hanno perquisito, trovando nascosta sotto il giaccone una roncola di 50 centimetri: è scattata così la denuncia, in stato di libertà, per il porto dell'arma. Non è stato accusato anche per minacce perché, in assenza del minacciato, che se l'era già svignata, non basta per configurare l'ipotesi di reato solo quel che hanno visto, non da vicino, i testimoni che hanno chiamato la polizia. L'intervento della Volante e l'allontanamento dell'altra persona coinvolta nella lite, in ogni caso, hanno evitato conseguenze ben più gravi.

