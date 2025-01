Rogo in abitazione. Sorpreso nel sonno

Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente intossicato dal fumo e parzialmente ustionato. L’incendio è divampato in un appartamento in via Amendola a Voghera. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa. Il 55enne è stato estratto vigili del fuoco, trasportato con l’ambulanza al San Matteo di Pavia, ricoverato in Rianimazione. Era stato probabilmente sorpreso nel sonno dall’incendio, forse innescato accidentalmente da un mozzicone di sigaretta, ma le cause sono in fase di accertamento. S.Z.