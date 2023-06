Robbio, tentata truffa telefonica: la vittima non riconosce il nipote e sventa il raggiro

Robbio (Pavia), 29 giugno 2023 - Ha capito che la voce al telefono non era quella di suo nipote e che si trattava di un tentativo di truffa, che ha sventato troncando la telefonata e andando poi a denunciare l'accaduto ai carabinieri.

Una donna di 76 anni di Robbio ha ricevuto la chiamata sul numero fisso di casa, l'altro giorno verso le 12. La voce maschile al telefono ha tentato di spacciarsi per il nipote e, seguendo un copione ben collaudato, le ha raccontato di dover provvedere con urgenza al pagamento di costose cure mediche, di cui aveva assoluta necessità, chiedendole quindi dei soldi.

Ma la vittima prescelta dal truffatore al telefono non si è lasciata ingannare, non solo non riconoscendo la voce del nipote, ma forse riuscendo anche a mantenere la lucidità per farsi tornare alla mente i ripetuti appelli e allarmi lanciati dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine per prevenire simili tentativi, con espliciti riferimenti alle modalità più diffuse, tra cui proprio quella che stava subendo.

La 76enne non ha quindi neppure lasciato terminare il finto nipote per concordare la consegna di soldi o gioielli e ha troncato la telefonata, facendo così capire al truffatore che aveva decisamente sbagliato obiettivo. Nel pomeriggio la donna è poi andata alla locale Stazione dei carabinieri a denunciare la tentata truffa subìta.