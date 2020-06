Robbio Lomellina, 6 giugno 2020 – Si stava allenando all’interno della sua abitazione utilizzando una sbarra fissata al muro quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, quest’ultima si è staccata dalla parete facendolo cadere pesantemente a terra.

Nella caduta, l'uomo ha riportato un trauma cranico ed altre contusioni che hanno consigliato il personale del 118 intervenuto sul posto di disporne il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso. L’elicottero è atterrato nell’area del campo sportivo cittadino dove ha prelevato il ferito.