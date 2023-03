Robbio, corriere consegna un pacco: il cane lo morde alla mano

Corriere morsicato dal cane mentre cerca di consegnare un pacco

Robbio (Pavia), 11 marzo 20123 - Di fatto un infortunio sul lavoro: stava consegnando un pacco, è stato morso alla mano dal cane.

Un corriere, 52enne residente a Mezzanino, è stato soccorso ieri, venerdì 10 marzo, in via Gorizia a Robbio, trasportato con l'ambulanza della Croce Rossa di Mortara, in codice verde, all'Ospedale Civile di Vigevano.

Se l'è cavata con una prognosi di 6 giorni, per la ferita lacero contusa riportata al metatarso dorsale della mano destra. Il 'responsabile' è un meticcio di taglia media, che come spesso accade ai danni di postini e corrieri, ha difeso la casa da quello che ha visto come un intruso.

Come sempre accade in simili casi, i soccorsi sanitari intervenuti hanno informato dell’accaduto anche i carabinieri, della Stazione di Robbio, e l’Ats Pavia, doppiamente competente sia per l'aspetto veterinario sia per l'infortunio sul lavoro, ma al momento il corriere ferito non avrebbe ancora sporto querela nei confronti dei proprietari del cane, anche se ha ancora tempo per farlo.