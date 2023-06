Rivolta d'Adda, Cassa integrazione guadagni per 20 lavoratori colpiti dall'incendio

RIVOLTA D’ADDA (Cremona)

Si va verso la richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria per una ventina di lavoratori che prestavano servizio nei reparti resi inagibili dall’incendio della notte del 7 giugno, che ha danneggiato locali e attrezzature della Faster. La raccolta della documentazione per l’ottenimento della cassa è infatti in fase di completamento e la sua applicazione verrà richiesta a partire dal 7 giugno per tutte le settimane necessarie al ritorno di una condizione di normalità e attuata a rotazione, tenuto conto della fungibilità delle mansioni coinvolte.

Per quanto possibile, alcuni lavoratori potranno essere temporaneamente distaccati in altri reparti, con l’obiettivo di contenere il numero di lavoratori in cassa.

A oggi il dettaglio non è ancora completo, così come non sono ancora certi i tempi di ripristino definitivo di locali e attrezzature, ma da una prima stima i danni causati alla società sono ingenti e avranno un impatto negativo sul bilancio. L’azienda ha comunque ribadito la forte volontà di ripristinare l’operatività ordinaria nei locali e con le attrezzature nel più breve tempo possibile, contenendo per quanto possibile i disagi ai lavoratori.

Inoltre per alcuni quadri che rivestono cariche specifiche l’azienda potrebbe proporre di trasferirsi per un certo periodo in aziende collocate altrove. La Faster precisa che il trasferimento è temporaneo e che resterebbe in atto fino a quando non verrà ripristinato il capannone bruciato il 7 giugno, e che nessun dipendente deve ritenersi in qualche modo obbligato.

Ma proprio sui tempi esistono parecchi dubbi e domande perché l’area dove ha inciso l’incendio è molto vasta e i macchinari danneggiati sono parecchi. Sarà necessario non solo mettere in sicurezza e rendere agibile il capannone incendiato, ma anche rimettere insieme tutte le macchine necessarie per riavviare la produzione. Però anche tra i lavoratori c’è fiducia nell’opera dell’azienda, che sarà efficace e il più veloce possibile.

Pier Giorgio Ruggeri