Rivive la Pavia dell’XI secolo Per il restauro dell’antica area appello alla generosità di tutti

Il cantiere di restauro, aperto dal Museo Diocesano con la supervisione della Soprintendenza, sta facendo riemergere la Pavia dell’XI secolo. Sta affiorando accanto alla cattedrale e consentirà di valorizzare i resti medioevali dell’antica chiesa di Santa Maria del Popolo, di epoca antecedente al Duomo.

Attraverso la recinzione si vedono i basamenti di due colonne polilobate, un frammento di mosaico pavimentale (la parte più� consistente è conservata ai Musei Civici del castello) e un sarcofago in granito che non è�ancora stato possibile datare. Queste testimonianze rappresentano la porta d’ingresso del Museo Diocesano, inaugurato con successo a gennaio. Il restauro dell’area archeologica, a destra della facciata della cattedrale di Santa Maria Assunta e Santo Stefano Protomartire, conserva le rovine della cattedrale romanica, parte di una pavimentazione in lastre di materiale lapideo e resti di strutture murarie in laterizi.

Il progetto di restauro è di 23.545,90 euro, 13mila dei quali donati dalla Fondazione della Comunità che ha avviato una raccolta fondi per la parte restante. Perché le visite al Museo Diocesano stanno andando bene. In soli sei mesi sono stati 4.200 i visitatori e la cripta-museo e l’esterno possono diventare uno spazio culturale, oltre che religioso, archeologico e architettonico. Approfittando della pausa estiva le restauratrici di Estia, società perugina specializzata nell’intervento sui Beni culturali (dalla Villa del Casale di piazza Armerina al Teatro Greco di Siracusa, dalla Certosa di Pavia al Duomo di Monza) stanno intervenendo sulla piazza, dal lato di via Cardinal Riboldi. Già all’inizio del secolo scorso erano stati ripuliti gli scavi e si era cercato di conoscere la storia del sarcofago in granito di cui si sa ancora poco.

"Per il restauro archeologico e artistico dei reperti – spiega il direttore del Museo diocesano Marco Romano – abbiamo ottenuto dalla Fondazione di Comunità un contributo grazie al bando “Tutela, promozione e valorizzazione di beni storici e artistici“. Noi contribuiamo con l’altra metà ma il regolamento prevede che il 10% sia costituito da donazioni". E al momento le donazioni scarseggiano, anzi il contatore della Fondazione che non si aggiorna in tempo reale è fermo a zero, ma alla ripresa delle attività, quando i cancelli accanto al Duomo si riapriranno e i restauri proseguiranno, l’auspicio è che quel 10% possa essere coperto da pavesi desiderosi di scoprire il loro passato e far riaffiorare la storia della propria città.

