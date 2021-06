Rivanazzano Terme (Pavia), 28 giugno 2021 - La 21enne che era alla guida dell'auto è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportata con l'elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia, in gravi condizioni. L'incidente è successo nella mattinata di oggi, lunedì 28 giugno, sulla Sp461 a Rivanazzano Terme.

Oltre ai soccorsi dell'Areu e ai vigili del fuoco del distaccamento di Voghera, sul posto sono intervenuti i vigili della polizia locale di Rivanazzano, per i rilievi del caso. La dinamica è ancora in fase d'accertamento, ma sembrerebbe essersi trattato di un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti. Erano da poco passate le 9.30 quando altri automobilisti in transito hanno attivato i soccorsi. L'Areu è intervenuta con due ambulanze e l'elicottero per la segnalazione di 3 persone coinvolte. La più grave è risultata la 21enne che era alla guida dell'auto, rimasta incastrata tra le lamiere dopo che il mezzo si era ribaltato uscendo di strada nei campi che costeggiano la Provinciale che collega Rivanazzano a Voghera.