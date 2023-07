Rissa in quattro contro uno Pestaggio davanti a un bar Calci, pugni e poi l’ospedale

di Umberto Zanichelli

Avevano avuto un alterco all’esterno di un bar di Gropello Cairoli, per futili motivi ma ben presto degenerato. Dalle parole erano passati ai fatti e lui, R.V., 48 anni, residente in paese, era rimasto a terra con un grave trauma cranico per cui era stato trasportato al San Matteo per essere poi dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Un mese dopo quella serata del 27 maggio, i carabinieri del maggiore Paolo Banzatti sono riusciti a risalire all’identità degli aggressori e a denunciarli per lesioni personali aggravate in concorso.

A finire nei guai quattro uomini, tutti residenti a Gropello, tutti con cittadinanza italiana anche se un padre con i due figli sono di origine tunisina e un altro è albanese. Da capire restano le ragioni di quel litigio furibondo, cui potrebbe non essere estraneo l’alcol. In quella circostanza, proprio all’esterno del locale, non erano andati per il sottile: i quattro avevano assalito il quarantottenne lomellino e lo aveva percosso con calci e pungi sino a lasciarlo a terra. Poi si erano allontanati, prima dell’arrivo dei soccorsi. Le indagini dei carabinieri erano partite immediatamente e sulla scorta degli elementi raccolti, i quattro aggressori sono stati identificati e lunedì formalmente denunciati per il reato di lesioni personali aggravate in concorso.

Intanto il locale davanti a cui si era verificata l’aggressione, probabilmente sotto gli occhi di altri avventori che gli investigatori hanno ascoltato come testimoni, è stato raggiunto da un provvedimento firmato dal questore di Pavia che ne dispone la chiusura per un periodo di 8 giorni così come previsto all’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.