Rinata la mini Versailles. Giardino restaurato. Le fontane affascinano

Una piccola Versailles alle porte di Pavia. Sono terminati i lavori nel giardino settecentesco del castello di Belgioioso che hanno rilevato la presenza di tre splendide fontane molto più grandi di quello che si pensava. Ieri sera il recupero (uno dei pochi) finanziato dal Pnrr è stato salutato con una festa come è stata salutata la fontana di Nettuno e Teti che è tornata a zampillare. Il settecentesco gruppo scultoreo che con la sua maestosità dominava l’ampia area verde di fronte all’affaccio dell’ala ovest del castello sul giardino, introduzione al cannocchiale prospettico creato da filari di magnolie, è tornata a far dialogare la pietra e l’acqua grazie alla sorprendente scoperta del bacino della fontana ormai interrato (probabilmente già da fine XIX secolo). È questo forse l’esito più eclatante del restauro del giardino storico del castello di Belgioioso finanziato per 1,9 milioni di euro i cui lavori hanno anche restituito altre due fontane al centro dei parterre, pure completamente interrate, la cui memoria si era perduta nel tempo.

"Sono stati ritrovamenti sorprendenti – ha affermato Nunzio Dego, che con la paesaggista Giusi Rabotti ha progettato e seguito il restauro –. Scoperte che, se da un lato hanno reso più complessi i lavori imponendo rettifiche agli interventi e nuove valutazioni di tipo artistico e conservativo, dall’altro hanno rappresentato episodi esaltanti di un cantiere avviato all’inizio del 2023. Un lungo e importante intervento che ha fatto letteralmente rinascere il giardino storico del castello". Eretto dal 1370 per volontà di Galeazzo II Visconti, il castello di Belgioioso è il risultato di varie trasformazioni attuate nei secoli fino all’aspetto attuale. "Siamo stati bravi a ottenere i fondi - ha detto Michele Bozoni dell’Ente fiere e castelli di Belgioioso e Sartirana -, tutta la famiglia ha lavorato per produrre tutta la documentazione richiesta. I nostri sforzi sono stati premiati". "I lavori nel giardino - ha aggiunto il sindaco Fabio Zucca - ci permettono di valorizzare il sistema turistico e la collaborazione con l’Ente fiera. Lavorando in sinergia avremo successo".

Manuela Marziani