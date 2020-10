Villanterio (Pavia), 2 ottobre 2020 - E' stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di deposito incontrollato di rifiuti. Si tratta di un 37enne di Villanterio, già gravato da precedenti di polizia. I carabinieri delle Stazioni di Villanterio e della Forestale di Pavia, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio in materia ambientale, ieri mattina hanno trovato circa 100 metri cubi di rifiuti accumulati, senza alcun tipo di autorizzazione, nel cortile del cascinale del 37enne. Una gran quantità di carcasse di autoveicoli e residui di elettrodomestici (Raee), ma anche materiale plastico, ferroso e ligneo di vario genere. L'area campestre, di circa 400 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro. "Non sono emersi pericoli per la salute pubblica" conclude la nota stampa del Comando provinciale dei carabinieri di Pavia.

