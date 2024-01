Richiesta d’aiuto al prefetto dopo i due sportelli saltati

L’ufficio postale dovrà restare chiuso qualche giorno dopo il raid notturno della banda che ha fatto saltare il Postamat di via Cattaneo ed è fuggita con almeno 30mila euro. "Quell’area è videosorvegliata – spiega il sindaco Luigi Parolo – Ma il deterrente non è stato sufficiente per convincere i ladri a desistere". L’assalto è avvenuto intorno alle 5 con la tecnica della marmotta, un dispositivo caricato con polvere da sparo che viene fatto detonare dopo averlo inserito nello sportello elettronico. Un’azione pressoché analoga era avvenuta il 25 novembre ai danni del Banco Bpm di via Lavatelli. I malviventi avevano avuto il tempo di impossessarsi del denaro, metterlo in alcuni sacchi neri e darsi alla fuga su una berlina scura. Il bottino era stato di 50mila euro.

Dopo l’ultimo episodio il sindaco è intenzionato a incontrare il prefetto Francesca De Carlini per chiedere la pianificazione di interventi di prevenzione. Stante lo stop dell’attività dell’ufficio postale del paese, i cassolesi potranno utilizzare quello più vicino, che si trova a Gravellona.

U.Z.