Richiamo alla responsabilità Energia e tutela ambientale: i ragazzi tracciano il futuro

di Manuela Marziani

L’impatto energetico e la responsabilità ambientale visti con gli occhi dei ragazzi che hanno età differenti e differenti formazioni perché frequentano dalle scuole primarie all’Università. Si chiama “Illuminiamoci” il nuovo progetto del centro commerciale Carrefour che arriva dopo i tre anni difficili della pandemia. Realizzato in collaborazione con il Comune e Universitiamo, la piattaforma di crowdfunding di Ateneo, si pone l’obiettivo di sensibilizzare e mettere in circolo l’energia dei giovani, in contrapposizione al diffuso clima di "paura energetica". "Cerchiamo una contaminazione su alcuni temi – ha spiegato Andrea Gallerini, presidente dell’agenzia Jet’s comunicazione che ha sviluppato il progetto –. Abbiamo preso i 4 elementi, acqua, terra, fuoco e aria e abbiamo chiesto ai ragazzi di sviluppare dal loro punto di vista l’energia".

Lo si farà attraverso 8 meet&talk che coinvolgeranno gli studenti dell’Università, delle medie e delle primarie, 24 giorni di laboratori ludico didattici rivolti alle famiglie che quotidianamente vivono il centro commerciale, 4 mostre fotografiche o artistiche, ognuna di queste legata a uno dei quattro elementi e 4 social contest. "Vogliamo trasformare in positivo il momento negativo di crisi energetica - ha detto Cinzia Bogazzi, direttore del centro commerciale pavese - perché ogni personaa può illuminare la vita dell’altra e insieme dobbiamo superare le difficoltà legate alle bollette". Il primo appuntamento al Carrefour è previsto per le 10 di giovedì sul tema acqua poi si proseguirà fino ad ottobre con il coinvolgimento di 26 classi delle scuole primarie per oltre 400 bambini e 5 dipartimenti universitari.

"Intendiamo avvicinare i più giovani alla ricerca e al concetto di scienza applicata alla quotidianità - ha sottolineato Carla Olivieri del dipartimento di medicina molecolare dell’Università - e far vedere come l’Ateneo può essere vicino alla città magari scatenando interesse nei più piccoli". "Illuminiamoci – ha sottolineato l’assessore al commercio Roberta Marcone – è un esempio di come un’attività commerciale possa interagire e sviluppare sinergie in ambiti diversi. Il coinvolgimento dei giovani in questo progetto è fondamentale per veicolare informazioni che miglioreranno approccio e comportamenti nei confronti del risparmio energetico e della sostenibilità".