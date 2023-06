Riapre al traffico via Decembrio, lavori sul Naviglio Sforzesco conclusi

Ha riaperto al traffico via Decembrio, alle spalle di piazza Ducale, chiusa per uno dei lotti degli interventi a carico del Naviglio Sforzesco che in quel tratto corre sotto la sede stradale. I lavori erano iniziati alla fine dell’inverno e in realtà avrebbero dovuto essere già conclusi. A dilatare i tempi è stato un problema tecnico: la ricerca della mescola di cemento necessaria a garantire alle solette la portanza richiesta. Operazione che ha spostato la chiusura del cantiere nel periodo estivo, quando la zona è frequentata per la presenza dei locali della movida. L’asfaltatura è stata completata in questi giorni. I lavori proseguiranno in autunno quando, con il Naviglio in secca, si metterà mano al tratto che attraversa, sotto terra, il parcheggio di piazza Sant’Ambrogio. Quelli appena terminati sono i lavori della terza fase del complesso intervento sul Naviglio, che hanno comportato delle importanti modifiche della viabilità della zona del centro cittadino e vietata la sosta nella zona adiacente la scuola Bussi.

Umberto Zanichelli