Pavia, 18 marzo 2020 - I carabinieri di San Martino Siccomario, insieme ai colleghi dell'Arma di Pozzuoli (Napoli), hanno eseguito questa mattina all'alba l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di F.S., 21enne, e R.P., 42enne. Zio e nipote, entrambi di origine campana, sono ritenuti i responsabili, in concorso, della rapina a mano armata messa a segno lo scorso 10 febbraio al supermercato iN's di via dei Mille a Pavia.

Minacciando l'addetta alle casse, si erano fatti consegnare circa 300 euro in contanti.Minacciando l'addetta alle casse, si erano fatti consegnare circa 300 euro in contanti. Nelle perquisizioni domiciliari sono state trovate e sequestrate una pistola ad aria compressa e un'altra arma giocattolo, insieme anche a un giubbotto, riconosciuto come quello indossato da uno dei rapinatori durante la rapina. I due arrestati sono stati portati nelle case circondariali di Pavia e Napoli Poggioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria.