San Giorgio Lomellina (Pavia), 3 luglio 2021 - Una serie di false attestazioni rese per poter aver accesso al reddito di cittadinanza del quale, viceversa, non avrebbe potuto beneficiare. I carabinieri della stazione di San Giorgio hanno denunciato per illecito percepimento del beneficio un uomo che alcuni mesi fa nella dichiarazione sostitutiva per la richiesta dell'Isee aveva attestato in modo falso di vivere nel centro lomellino da solo e di non disporre di reddito.

Gli accertamenti condotti dai militari hanno invece scoperto che l'uomo risultava solo residente in Lomellina ma era di fatto dimiciliato presso l'abitazione dei genitori in Toscana e che la casa che aveva indicato come sua abitazione era stata in realtà venduta all'asta tre anni fa. Grazie all'espediente era riuscito ad incassare 10 mensilità del reddito di cittadinanza per complessivi 5 mila euro.