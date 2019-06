Candia Lomellina, 14 giugno 2019 - Dovranno rispondere del reato di invasione di terreni in concorso i 23 giovani, di età compresa tra i 19 ed 39 anni, identificati dai carabinieri di Candia Lomellina e che hanno partecipato al rave-party che si è svolto a metà maggio lungo le rive del Po in territorio di Frassineto Po (Vercelli). Provenivano da Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana. Quella zona a cavallo tra le due regioni è da sempre teatro di raduni non autorizzati; gli organizzatori contano sul fatto che la competenza territoriale sia in capo a diversi soggetti per poter avere la ragionevole certezza di un intervento di sgombero non immediato.

E sempre a Frassineto Po si è svolto un rave-party anche lo scorso fine settimana. I carabinieri di Mortara nell'occasione hanno denunciato nove ragazzi tra i 16 ed i 23 anni e un trentanovenne, che intendevano raggiungere l'area utilizzando un treno della linea Milano-Mortara senza però pagare il biglietto. Le operazioni di identificazione avevano richiesto parecchio tempo e il convoglio era ripartito in sensibile ritardo. Per questo il gruppetto era stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.