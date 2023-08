Minorenni rapinati a Pavia: dopo sette mesi trovati i responsabili. Sono quattro giovanissimi

Pavia, 29 agosto 2023 – Sono accusati dei reati di rapina aggravata e lesioni, in concorso tra loro. Si tratta di quattro giovani, di cui solo uno è diventato da pochi mesi maggiorenne, ma che all'epoca dei fatti era ancora minorenne, ritenuti responsabili di due rapine messe a segno lo scorso 17 gennaio a Pavia, ai danni di due ragazzi minorenni. In un caso la vittima era stata non solo minacciata ma anche malmenata ai fini della rapina. I presunti responsabili sono stati identificati dalla polizia ferroviaria di Pavia e deferiti all'autorità giudiziaria competente, la Procura del Tribunale minorile di Milano.

"Dopo laboriose indagini – riferisce il comunicato stampa diramato oggi, martedì 29 agosto, dalla Questura di Pavia – la Polizia ha ottenuto dall'Autorità Giudiziaria per i Minorenni di Milano, competente per i fatti accaduti, 4 provvedimenti cautelari, di cui 3 per l'applicazione delle misura cautelare in casa e 1 misura cautelare di sottoposizione ad obblighi per due mesi". Uno dei quattro presunti responsabili delle due rapine messe a segno lo scorso gennaio a Pavia, è stato raggiunto a Napoli, dove risulta domiciliato, per la notifica dell'ordinanza di misura cautelare da parte dei poliziotti della Questura di Pavia.