Pavia, tenta rapina con coltello: farmacista mette in fuga il malvivente. Arrestato

Pavia, 15 marzo 2023 - Tentata rapina in farmacia, arrestato dai carabinieri in flagranza. M.S., 48enne di Pavia, è stato portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa della convalida dell'arresto.

Nella mattinata di ieri, martedì 14 marzo, verso le 10, l'uomo è entrato nella farmacia Rovello, in corso Strada Nuova, nel centro storico di Pavia, armato di un coltello a serramanico. Ha minacciato la farmacista al bancone per farsi consegnare i soldi della cassa, ma la donna non si è lasciata intimorire ed ha anzi avuto una pronta reazione, che ha evidentemente preso alla sprovvista e messo in fuga il malvivente.

Ed è successo proprio mentre nello stesso centro storico pavese era in corso un servizio antirapina dei carabinieri della Compagnia di Pavia: un equipaggio in abiti civili ha così intercettato il fuggitivo ancora in corso Strada Nuova, all'altezza di Piazza Italia, riconoscendolo per la dettagliata descrizione fornita dalla vittima e diramata dalla Centrale operativa. Trovato ancora in possesso del coltello usato per la tentata rapina, che è stato posto sotto sequestro, è scattato così l'arresto in flagranza.