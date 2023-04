Rapina dai Combattenti Individuato l’autore

Sarebbe stato identificato l’autore della rapina al bar dei Combattenti e Reduci di via Dante, avvenuta il 1 aprile. Sarebbe un ventenne malerino: nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità dalle forze dell’ordine. La voce si sta spargendo in paese, visto che il grave episodio aveva fatto scalpore e suscitato sdegno: il titolare era stato minacciato all’orario di chiusura da un tizio che aveva fatto irruzione con il volto coperto e brandendo un coltello. Il barista stava per chiudere ed era solo nel locale quando lo sconosciuto, con metodi spicci, lo ha affrontato oltrepassando il bancone e rubando un centinaio di euro, frutto dell’incasso di giornata. Poi, racimolato il bottino, ha lasciato incredibilmente sul posto l’arma da taglio, sequestrata dai carabinieri che hanno subito avviato le indagini. Non è escluso che il giovane abbia problemi di tossicodipendenza.

Intanto, alcune notti fa, vicino alla stazione, i carabinieri avrebbero fermato un’auto, i cui conducenti sono scappati: all’interno c’era della refurtiva. M.B.