Pavia, 14 luglio 2020 - Uno deve ancora compiere i 19 anni, l'altro è minorenne, ne ha solo 17. Entrambi di nazionalità albanese, sono stati arrestati dalla polizia per il reato di rapina.

Una pattuglia della Volante era stata fermata ieri sera, verso le 23, da un gruppetto di ragazzini in corso Strada Nuova. Hanno riferito che poco prima, nella vicina piazza Leonardo da Vinci, uno di loro, 17enne, era stato avvicinato, minacciato e spintonato da 2 ragazzi, che gli avevano infine strappato dal collo la catenina d'oro.

In base alle descrizioni, la polizia ha immediatamente attivato le ricerce e nell'arco di poco tempo ha intercettato i 2 presunti responsabili in viale Sardegna, trovandoli ancora in possesso della catenina e facendo così scattare gli arresti. Il maggiorenne è stato portato nel carcere di Torre del Gallo, a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il minorenne è stato trasferito al Centro di prima accoglienza di Torino.