Pavia, rapina in centro storico: arrestato minorenne

Pavia, 24 aprile 2023 - Un minorenne arrestato per rapina, denunciato anche per il possesso di un coltello. E' finito nel carcere minorile Beccaria di Milano il presunto responsabile di una rapina che era stata messo a segno la scorsa settimana, resa nota oggi dalla polizia con l'esito dell'arresto in flagranza.

"Erano da poco passate le 15 - riferisce la nota - quando giungeva, alla centrale operativa della Questura di Pavia, una richiesta di intervento da parte di un utente che segnalava una rapina in atto in centro città e forniva la descrizione dell'autore".

L'arrivo sul posto di una pattuglia della Volante, già impegnata in servizio di controllo nel centro storico pavese, portava a individuare il presunto responsabile, che scappando cercava di disfarsi del bottino, 150 euro in contanti, della rapina appena messa a segno. Entrambi tentativi falliti, perché il giovane è stato bloccato dai poliziotti e i soldi recuperati e poi restituiti alla vittima. Identificato per un minorenne, perquisito e trovato anche in possesso di un coltello, l'arresto in flagranza è stato poi convalidato dalla competente autorità giudiziaria, il Tribunale dei minori di Milano, che ha disposto la custodia cautelare nel carcere minorile milanese.