Rapina a Pavia, 400 euro in contanti e catenina d'oro rubati a un ventenne

Lo hanno circondato per prendergli 400 euro in contanti che aveva in tasca. È stato rapinato un ventenne avvicinato da tre persone in piazzale Ghinaglia, dove il ponte coperto sfocia in Borgo Ticino. L’episodio dell’altra notte lascia aperti diversi interrogativi. Il giovane originario del Nord Africa, infatti, girava con le banconote in tasca e probabilmente qualcuno sapeva che cosa avesse nel portafogli. Dopo averlo minacciato con un coltello i malviventi si sono fatti consegnare il denaro, una catenina d’oro che portava al collo e il cellulare, ma è probabile che il ventenne abbia cercato di ribellarsi.

Magari tra i quattro è nata una colluttazione in cui il ventenne ha avuto la peggio. Ha rimediato una ferita di arma da taglio alla testa e un morso sul braccio. Raggiunto dai carabinieri in ospedale dov’è stato ricoverato per la ferita riportata, i militari gli hanno chiesto se volesse sporgere denuncia nei confronti dei rapinatori ma lui ha chiesto del tempo per pensarci.

M.M.