Raid notturno nel locale. Il ladro fugge con 60 euro

Non ha avuto nessun problema ad entrare dalla porta principale del Bar Diavolo che si affaccia su corso Cavour, in pieno centro cittadino, per impadronirsi della cassa e fuggire. Il ladro solitario che ha agito nella notte tra lunedì e ieri intorno alle 4.30 ha raccolto un bottino certamente inferiore alle sue attese, circa 60 euro, perlopiù in moneta, che costituiva in fondo casse del locale. Il ladro era certamente consapevole che il bar disponesse di un sistema di videosorveglianza, non è affatto escluso che in questi giorni si sia confuso tra gli avventori per avere un’idea della disposizione degli spazi, e per questa ragione ha agito incappucciato. Effettivamente tutte le sue mosse sono state riprese dalle telecamere e il materiale è stato messo a disposizione della polizia che si sta occupando delle indagini. Il malvivente non ha potuto arraffare altro perché il sistema di allarme, che prevede anche l’attivazione di un fumogeno, ha funzionato. Il locale è rimasto chiuso ieri mattina e nel pomeriggio ha riaperto. U.Z.