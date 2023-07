Raddoppio per Piadena e passerella Risponde il sindaco Passerini

Raddoppio della tratta Piadena-Codogno e restauro della storica passerella ferroviaria in stazione: Rosanna Montani di Codogno Insieme 2.0 presenta un’interrogazione sul coinvolgimento dei cittadini e le spese a carico del Comune. Risponde il sindaco Francesco Passerini: "Non c’è ancora un coordinatore del dibattito pubblico, è stata comunicata la commissione che valuterà le candidature e la procedura si concluderà il 10 novembre. Da tempo abbiamo pubblicato il progetto e le leggi in merito. Perché chiunque, portatore di interesse, potrà presentare osservazioni scritte sullo studio di fattibilità. A oggi ci ha contattati un cittadino e stiamo seguendo la partita con Maleo, coinvolto dai lavori per tre passaggi a livello, e San Fiorano, col cavalcavia della Ranina. Per noi non ci saranno grosse problematiche". Per l’Associazione Nazionale Comuni Italiani "leggendo la convenzione del 1920 non si ravvede la necessità che il Comune paghi parte della ristrutturazione perché la passerella è di RFI".