Raccolta rifiuti al Tar "Modalità immutate"

L’appalto per l’affidamento della raccolta rifiuti a Gambolò e in altri 9 Comuni minori (Alagna, Breme, Cergnago, Cozzo, Palestro, Semiana, Valle, Velezzo e Mezzana Bigli) finisce davanti al Tar. A portarcelo è Sangalli, la ditta che aveva partecipato all’appalto durato 5 anni per 10 milioni che era andato alla Tecknoservice di Piossasco (Torino) per un’offerta al ribasso del 5,94%. La ditta era subentrata quando, con il tracollo del Clir, il consorzio lomellino da cui in rapida sequenza erano usciti molti Comuni, si era creata una situazione di emergenza e, da aprile, era entrata con il nuovo appalto che apporta modifiche alle modalità di raccolta. Appena ricevuta la notifica del ricorso al Tar, il sindaco Antonio Costantino si è attivato per tutelare l’ente e i cittadini: "Abbiamo deciso di costituirci in giudizio – spiega – e sono già stati messi a punto gli atti necessari. Nell’attesa degli sviluppi per i cittadini non cambierà nulla. La raccolta rifiuti proseguirà con le modalità attuali".

U.Z.