Raccolta del verde. Arriva l’Ecomobile: "Evitiamo le discariche"

La raccolta del verde, che in passato aveva sollevato tante proteste perché era diventato a pagamento, cambia come quella degli ingombranti e dei piccoli rifiuti elettrici. Partirà sabato 1 marzo la sperimentazione del nuovo servizio di Ecomobile promosso dall’amministrazione in collaborazione con Asm. A rotazione in alcune aree della città sarà posizionato un mezzo con un cassone dove conferire gratuitamente sfalci, potature, fogliame, ma anche una sedia, un ventilatore, uno stendibiancheria, un ferro da stiro. Sarà via Landini la prima in cui si posizionerà il cassone, per proseguire, nei sabati successivi, con il parcheggio di via De Carlo, quello di via Ceva, quello di via Zanella Siro e quello di via Donegani 7 e così via ripetendo la stessa sequenza di posizionamento. Il servizio sarà a disposizione almeno fino alla fine di ottobre, dalle 7,30 alle 11. "Con il nuovo servizio - annuncia Alice Moggi, vicesindaca e assessora al decoro e cura della città (in foto) - prosegue la nuova collaborazione con Asm che ci permette di rispondere ai bisogni dei cittadini. L’Ecomobile si sposterà ogni sabato a turno in tutti i quartieri per cercare di evitare abbandoni di rifiuti". M.M.