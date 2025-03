Raccolta alimentare in undici supermercati del capoluogo

Prima raccolta alimentare dell’anno per le famiglie in difficoltà. Ieri in 11 supermercati di Pavia chi ha fatto la spesa ha trovato volontari che raccoglievano beni di largo consumo come riso, tonno, pelati, legumi, olio, latte Uht, zucchero, farina e biscotti. "Con il contibuto di tutti – ha detto don Franco Tassone, direttore della Caritas che promuove la raccolta insieme al Comune – riusciamo a preparare contenitori diversificati a seconda delle esigenze. Seguire le famiglie è garanzia che un giorno riusciranno a fare da sole". Per i più piccoli è stato chiesto di donare anche omogeneizzati, pannolini, salviettine umidificate, latte in polvere. Nella colletta di dicembre sono state donate oltre 3mila confezioni di pasta, duemila lattine di legumi, 1.500 di salsa di pomodoro e 1.700 scatolette di tonno. Nate nel 2020 come risposta immediata all’emergenza Covid, le raccolte alimentari sono oggi una risorsa indispensabile. Negli anni il progetto ha consolidato una rete di enti, favorendo una cooperazione sempre più efficiente e strutturata.