"Raccogliamo le esigenze dei cittadini"

Si chiama “Insieme per Pavia al servizio della città“ la nuova campagna di Gioventù Nazionale Pavia. "Vogliamo essere la voce diretta delle necessità di ogni singolo cittadino – spiega il presidente Matteo Chiù -, garantendo che le loro esigenze e proposte siano negli organi competenti. Crediamo nell’importanza di costruire un legame indissolubile tra i cittadini e le istituzioni che li rappresentano". Stampati circa 7mila volantini che saranno distribuiti in ogni rione con le indicazioni per contattarci.