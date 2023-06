Quando scatta il Codice rosso Ossessionato dalla gelosia infligge violenze per due anni

di Manuela Marziani

Non si potrà più avvicinare all’ex compagna e ai luoghi che lei frequenta un quarantenne accusato d’aver perseguitato per due anni una giovane ventiquattrenne. Ossessivamente geloso, negli ultimi due anni l’uomo aveva inflitto violenze fisiche e psicologiche alla ragazza che, preoccupata per il proprio futuro, ha sporto denuncia facendo scattare il cosiddetto Codice rosso. Nella giornata di mercoledì, per disposizione del gip del Tribunale di Pavia, gli agenti di polizia di Stato della sezione Reati contro la persona, in danno dei minori e reati sessuali della Squadra mobile, hanno sottoposto l’uomo alla misura cautelare del divieto di avvicinamento per il reato di atti persecutori.

Il provvedimento è arrivato in seguito alle attività d’indagine sviluppate dagli investigatori che, qualche giorno addietro, avevano raccolto la denuncia di una ventiquattrenne vittima di diversi reati a opera dell’indagato. Gli accertamenti compiuti con la massima celerità dal personale della Squadra mobile hanno fatto emergere un grave quadro indiziario relativo a numerosi comportamenti di gelosia ossessiva del soggetto che sono sfociati, nell’arco di un biennio, anche in violenze fisiche e psicologiche nei confronti della giovane, che oramai viveva in uno stato di costante preoccupazione per la propria incolumità.

Un timore che l’aveva indotta a cambiare completamente abitudini di vita. Oltre che per il reato di stalking, l’uomo è stato deferito alla Procura di Pavia anche per maltrattamenti in famiglia, minacce, violenza privata e danneggiamento. Con la misura cautelare, all’uomo è stato intimato di non avvicinarsi all’ex compagna e ai luoghi abitualmente frequentati dalla giovane, dovendo mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima.

Nel primo semestre dello scorso anno sono state 219 – questi gli ultimi dati disponibili – le donne accolte dal Centro Liberamente di Pavia. In base all’analisi effettuata relativamente al 2021, il 71 per cento delle donne ha subìto un maltrattamento fisico, tutte anche psicologico; il 14 per cento ha dovuto fare i conti con una violenza sessuale; l’11 per cento con lo stalking e il 43 per cento con difficoltà economiche indotte dall’aguzzino. Nel 32,5% dei casi il maltrattante è il marito (12% ex coniuge), nel 16,3 il convivente (ex nel 10,2% dei casi) e nel 2,1 per cento il fidanzato (ex nell’8,1% dei casi).