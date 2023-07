Punto da un calabrone Niente da fare per un pensionato

TORRAZZA COSTE (Pavia)

È morto in ospedale, per le conseguenze di una puntura d’insetto, probabilmente di un calabrone. Pietro Massimino, 75enne di Torrazza Coste, era stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, ma le sue condizioni si sono aggravate e in serata in paese è arrivata la tragica notizia della morte. L’uomo, originario della Sicilia, si era stabilito ormai da molti anni sulle colline dell’Oltrepò pavese. I soccorsi sono scattati ieri pomeriggio verso le 16.30, in località Sant’Antonino a Torrazza Coste, non lontano dalla sua casa. Era stato punto forse da un calabrone o da una vespa, in ogni caso gli si è scatenata un’immediata reazione allergica, con conseguenze subito molto gravi e alla fine risultate letali. "Lo sapeva che era allergico - riferisce un altro residente che ha assistito ai soccorsi - per questo aveva subito chiesto di chiamare l’ambulanza, con la massima urgenza". Ma purtroppo non è bastato. Da Torrazza Coste sono stati immediatamente attivati i soccorsi, riferendo sia la puntura di calabrone che la reazione allergica del 75enne. Sul posto sono state inviate l’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Casteggio, ma è stato anche fatto alzare in volo l’elicottero da Milano. Il 75enne aveva già perso conoscenza ed è stato rianimato, quindi trasportato sempre con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Pavia dove è morto.