Pulizie, continua l’agitazione degli addetti

Si incontreranno venerdì davanti al prefetto i lavoratori che effettuano le pulizie al San Matteo e le ditte appaltatrici. Se si troverà un accordo di fronte ai numerosi problemi rilevati, sarà interrotto lo stato d’agitazione proclamato dal Sindacato di base, altrimenti proseguiranno le iniziative di lotta. I dipendenti che lunedì si sono riuniti in assemblea, infatti, sono molto arrabbiati. Il carico di lavoro è quasi raddoppiato a causa delle dimissioni spontanee di una parte del personale, mentre sono rimasti uguali gli stipendi e chi lavora nei reparti spesso viene vessato dai responsabili e dagli operatori del policlinico che contestano come vengono effettuati gli interventi di pulizia. "Ma non è tutto - ha aggiunto Bertolini - c’è chi senza alcuna competenza si permette di versare cloro puro nei sanitari che nel frattempo vengono trattati con altri prodotti causando fumi tossici dannosi per i lavoratori e per i degenti. Siamo alla follia, cerchiamo di portare a termine il nostro lavoro in modo professionale e responsabile e ci ritroviamo ad essere bersaglio degli addetti addetti ai lavori della committenza. E nessuno interviene". I lavoratori si sentono inascoltati anche quando formulano richieste legittime. "Se qualcuno ha bisogno di un giorno di ferie o di permesso, deve prenotarsi con largo anticipo e poi presentare le pezze giustificative alla faccia della privacy - ha concluso il Sdb -. Tutto ciò mentre le ditte appaltatrici non rispettano gli accordi aziendali e nazionali, a cominciare dal piano ferie che avrebbe dovuto essere modificato previa consultazione con le organizzazioni sindacali e così non è stato".

M.M.