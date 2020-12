Pavia, 11 dicembre 2020 - #l’infanzia non si appalta: da un po’ di giorni è questo slogan che unisce diversi genitori di piccoli che frequentano i nidi e le materne. Dal prossimo anno scolastico, infatti, l’amministrazione comunale intende affidare la gestione di un nido e di una scuola dell’infanzia a un operatore esterno. Una proposta che non piace alle famiglie a tal punto da lanciare sulla piattaforma Change.org una petizione che ha già superato le 2000 firme. E questa mattina, in modo molto spontaneo, dopo la comunicazione fatta dall’assessore istruzione Alessandro Cantoni negli ultimi minuti di una riunione della consulta comunale, i genitori hanno deciso di manifestare pubblicamente il proprio dissenso. Sui cancelli dei 15 edifici scolastici sono comparsi degli striscioni, mentre i bambini hanno realizzato dei disegni per raccontare all’assessore quanto sia bella la loro scuola e quanto siano felici con le loro maestre.

“Non sappiamo quali scuole siano coinvolte – commenta una mamma –, ma crediamo se il processo inizierà sarà difficile fermarlo. Piano piano tutte le scuole saranno coinvolte. E noi ci chiediamo perché si debba cambiare un servizio che funziona bene”.

Un’eccellenza, i servizi educativi rappresentano un fiore all’occhiello e non da oggi. Non a caso alla protesta hanno partecipato molti nonni e il disappunto per una proposta che sarà discussa a breve, è diffuso anche da molti pavesi che non hanno più bambini da 0 a 6 anni, ma hanno apprezzato il servizio erogato dalle scuole.