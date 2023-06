Progetti Emblematici Il Pavese va all’incasso Otto milioni per 7 idee

di Manuela Marziani

Otto milioni di euro (5 messi a disposizione da Fondazione Cariplo, altri 3 da Regione Lombardia) per finanziare sette nuovi progetti che puntano ad affrontare alcuni problemi del territorio e a sperimentare politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico.

"I progetti emblematici sono un’occasione importante per i territori perché assicurano e integrano le risorse che normalmente già approdano con le altre modalità utilizzate da Fondazione Cariplo – ha detto Giovanni Azzone, nuovo presidente della Fondazione –. Rappresentano un’occasione per fare sistema, sedersi al tavolo e generare valore e impatto. Solo lavorando insieme possiamo rafforzare le comunità".

Ogni anno Fondazione Cariplo destina a tre territori provinciali 5 milioni per il sostegno di iniziative che hanno le caratteristiche di interventi emblematici e la Regione fa lo stesso.

Un milione andrà alla scuola Santachiara a Broni, per realizzare la nuova sede dell’istituto professionale, attraverso la riqualificazione funzionale della ex scuola De Amicis di Broni.

Un altro milione è destinato alla cooperativa sociale Famiglia Ottolini di Suardi per il progetto S²O.L.E. solidarietà sostenibilità opere lavoro emancipazione destinato a rafforzare l’inclusione di soggetti svantaggiati.

Con un milione e 200mila euro a Varzi saranno riqualificati due immobili per realizzare un complesso polifunzionale tramite la ristrutturazione dell’edificio dei frati cappuccini e l’ampliamento dell’Rsa con 10 posti letto.

All’associazione Il Bel San Michele di Pavia è destinato un milione per il programma “Il sistema San Michele: programma culturale e scientifico“ e un milione 350mila euro a “Vigevano.inc 1.0“ per creare una rete intelligente di servizi in modo da innalzare la qualità della vita della popolazione.

Un milione e 450mila euro sono destinati al Comune di Pavia con il progetto “Identità, Sostenibilità e Innovazione. I Visconti: un paesaggio culturale“ e un milione all’Università per la ristrutturazione dell’ex clinica Mondino. "La provincia merita tutta l’attenzione che le viene data" ha commentato l’assessore regionale alla famiglia Elena Lucchini.