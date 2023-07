Processo per l’omicidio Gigi Bici, domani la probabile sentenza con rito abbreviato

Pavia, 13 luglio 2023 - Potrebbe arrivare domani la sentenza per l’omicidio di Luigi Criscuolo, il 60enne conosciuto in città come Gigi Bici.

Il commerciante di biciclette era uscito di casa la mattina di lunedì 8 novembre 2021 per andare a Calignano, una frazione di Cura Carpignano e non aveva più fatto rientro. Ricercato disperatamente nelle campagne, il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato il 20 dicembre, sei settimane dopo il delitto davanti al cancello della tenuta di Barbara Pasetti, una donna che Criscuolo stava proteggendo. Un giallo, per mesi la fisioterapista 40enne ha negato persino di conoscere Gigi. Ma l’attenzione degli inquirenti si è fin da subito concentrata sulla donna che ha simulato il ritrovamento del cadavere all’esterno della sua villa coinvolgendo il figlio di 8 anni.

Dopo l’arresto, avvenuto il 20 gennaio del 2022, la fisioterapista ha trascorso circa 10 mesi nel carcere di Vigevano prima di decidere di confessare. Il 5 ottobre davanti ai magistrati Barbara Pasetti ha raccontato d’aver sparato a Gigi Bici perché lui la ricattava.

La 40enne, infatti, separata dal marito si era rivolta a Criscuolo per dare una lezione all’ex coniuge. La mattina dell’8 novembre Pasetti e Gigi Bici si erano incontrati nel cortile dell’abitazione dell’ex convento di Calignano. Stando alla confessione tra i due, mentre Gigi si trovava ancora in auto, sarebbe nata durante una discussione quindi la 40enne ha impugnato una pistola calibro 7,65 e ha sparato al commerciante. Secondo Pasetti il colpo sarebbe partito per sbaglio, la donna però è stata accusata di omicidio volontario, occultamento di cadavere, detenzione di arma illegale e tentata estorsione, per aver anche chiesto soldi alla famiglia di Criscuolo inscenando un finto rapimento da parte di una banda criminale dell’est Europa. Nella prima udienza del processo, che si è tenuta a fine aprile scorso, alla 40enne è stato concesso il rito abbreviato e la Procura non ha contestato le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.

Domani quindi si potrebbe chiudere il primo capitolo della vicenda con uno sconto di pena per via del rito abbreviato. Si annuncia una battaglia tra gli avvocati che difendono la donna e coloro che assistono i familiari di Criscuolo.