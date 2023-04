Primo Maggio in Diocesi Sos giovani specializzati

di Manuela Marziani

Nei prossimi anni alcune professioni non ci saranno più e altre saranno richieste. Nell’attesa, occorre far incontrare domanda e offerta. Se n’è parlato ieri al Polo tecnologico che ha ospitato “Giovani e lavoro per la speranza“, l’incontro organizzato dalla Scuola di cittadinanza e partecipazione della Diocesi in occasione del 1° maggio. "Non è il lavoro che manca� – ha detto Riccardo Aduasio del Centro Servizi Formazione – Mancano le figure richieste dal mercato". Analizzando i 16mila annunci pubblicati sul web da aziende pavesi e le informazioni rilevate dall’indagine Excelsior sulle difficoltà incontrate dalle imprese per reperire specifici profili, le offerte di lavoro sono concentrate a Pavia e nei poli produttivi di Vigevano e Voghera. A Pavia le maggiori difficoltà di reperimento riguardano le figure tecniche (il 57,3% dei candidati è introvabile, con punte del 71,5% per i tecnici della salute) e gli operai (55%, che però superano il 70% per i meccanici riparatori e l’85% per gli specialisti in campo edile); difficile trovare anche manager e specialisti (50,5%). Le aziende pavesi, fortemente internazionalizzate, richiedono soprattutto la conoscenza delle lingue e l’uso dei sistemi informatici.

"Fatichiamo a trovare ragazzi che vogliano seguire corsi specialistici", ha aggiunto Aduasio. Chi si presenta per una posizione deve possedere capacità di adattamento e flessibilità nonché saper fare gioco di squadra. La figura professionale più rilevante da un punto di vista quantitativo è quella del commesso, che nel corso 2022 ha generato quasi 750 offerte d’impiego. Tra gli impiegati, invece, è molto richiesto l’aiuto contabile, che a Pavia nel 2022 ha generato quasi 250 annunci. Il reperimento di candidati a questa categoria in provincia risulta difficile nel 43,7% dei casi, ed è estremamente elevato (75,0%) proprio per i contabili. Secondo i dati dei Centri per l’impiego nel 2022 sono stati 7.023 gli under 30 avviati al lavoro, per 4.261 il contratto è stato a tempo determinato e per 782 stabile. Più numerose degli anni precedenti, 1.911, le cessazioni e limitato l’incontro domanda-offerta: a fronte di 99 candidature, soltanto 10 le assunzioni.