Prestito con tasso al 160%. Usura, ristoratori condannati

Un prestito da ripagare, applicando però tassi di interesse da usura: un sessantanovenne siciliano e una cinquantasettenne lomellina sono stati condannati rispettivamente a tre anni e tre mesi e tre anni e quattro mesi di reclusione. L’accusa nei confronti di entrambi era il reato di usura, all’uomo era contestato anche il reato di tentata estorsione. Parti offese due sorelle che all’epoca dei fatti, tra il 2015 e il 2016, avevano un’attività commerciale a Ottobiano, così come i due imputati, i quali gestivano un locale nel settore della ristorazione.

I quattro si conoscevano, infatti le due sorelle sembra che frequentassero il locale degli imputati e che in quel periodo stessero attraversando una fase di difficoltà economiche legate alla conduzione della loro attività commerciale. In particolare, le due avrebbero avuto necessità di un prestito per saldare alcuni debiti, che pare fossero legati alle utenze del negozio. Secondo le accuse, i due imputati a fronte di un prestito totale di cinquemila euro si erano fatti consegnare da una delle due sorelle millecinquecento euro al mese fra ottobre 2015 e aprile 2016, cifra che risulta dall’applicazione di un tasso di interesse annuo del 160 per cento. Alla fine le donne avevano denunciato la situazione. All’imputato sessantanovenne era contestato anche un tentativo di estorsione che sarebbe stato messo in atto il 18 maggio 2016, quando avrebbe rivolto alle due frasi intimidatorie allo scopo di spingerle a continuare a corrispondergli il denaro. In seguito alla denuncia, i due erano stati incriminati, ieri per loro è arrivata la sentenza di primo grado in tribunale a Pavia. Erano assistiti dall’avvocato Massimo Lovati: "Attendiamo le motivazioni della sentenza, ricorreremo in Appello", ha commentato il legale.