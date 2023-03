Preso ladro Gli contestano dodici furti

In poco meno di tre mesi e mezzo ha messo a segno almeno 12 furti tra la Lomellina e la zona confinante del Pavese ai danni di autolavaggi, distributori d’acqua, auto in sosta davanti a una pizzeria più due tentativi andati a vuoto ai danni di una macchina parcheggiata nonché di un’abitazione, entrambe a Garlasco. I carabinieri della stazione di Gambolò hanno messo agli arresti domiciliari Gennarino Lungo, 52 anni, pluripregiudicato residente a Tromello. L’uomo era stato arrestato il 18 novembre in flagranza di furto in abitazione a Tromello e sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, che aveva disatteso.

Oltre che a Tromello, Cilavegna e Garlasco, avrebbe colpito anche a Bereguardo e a San Martino Siccomario. I blitz si erano fermati per quasi due mesi: in mezzo c’era stato l’arresto e poi il ritorno in libertà. Nel corso della perquisizione della sua abitazione, sono stati ritrovati quasi 7 grammi di droga tra marijuana, hashisc ed eroina posti sotto sequesto.

U.Z.