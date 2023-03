Presìdi di polizia nei tre maggiori ospedali a rischio

"Aumentare il livello di protezione degli ambienti ospedalieri, anche intervenendo con misure di sicurezza strutturali: questa è l’unica risposta efficace per il personale sanitario, che svolge un servizio essenziale per la nostra comunità". Il prefetto Francesca De Carlini commenta così l’esito della riunione di Coordinamento delle forze di polizia che ha presieduto ieri a Palazzo Malaspina alla presenza del questore, dei comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di finanza e dei responsabili di Asst e del San Matteo. Una risposta all’aggressione di domenica a Vigevano, anche se "la sicurezza nei Pronto Soccorso – precisa la nota della Prefettura – già da gennaio è all’attenzione del prefetto".

Presìdi di polizia nei tre maggiori ospedali: al San Matteo è stata decisa l’estensione dell’orario h24 per il posto di polizia (al momento attivo fino alle 20), mentre per gli ospedali di Vigevano e Voghera è stata decisa l’attivazione dei due presìdi di polizia con servizi di guardie giurate a supporto per gli orari non coperti. Anche per l’ospedale di Stradella è prevista "una rimodulazione del servizio di guardie giurate".

S.Z.