Presentati i progetti in zona Cravino. Parco Cardano, ecco come sarà

Si concentrerà sull’innovazione sostenibile nelle aree dell’ambiente e della salute, ispirandosi ai Sustainable development goals 2030 delle Nazioni Unite e agli obiettivi tematici del Green deal europeo il “Parco Gerolamo Cardano per l’innovazione sostenibile“ che sorgerà in zona Cravino su terreni di proprietà dell’Università. Ieri l’opera che prevede due interventi distinti, ma strategicamente connessi, il “Centro di ricerca e formazione“ (Parco Cardano 1) e un’infrastruttura per imprese private ed enti (Parco Cardano 2) è stata illustrata nella sede di Assolombarda a Pavia all’interno dell’iniziativa “Pavia capitale della cultura d’impresa“.

"Il parco Cardano concorrerà a rafforzare ulteriormente un ecosistema di filiere industriali capace di favorire innovazione, di creare valore e trasferimento tecnologico, ma specialmente permetterà di consolidare competenze professionali, creandone anche di nuove, con ricadute positive sul nostro sistema economico regionale – è il parere di Nicola de Cardenas, presidente della sede di Pavia di Assolombarda –. Avere un sistema universitario di eccellenza è sicuramente un vantaggio, ma non basta: servono alleanze anche per trattenere le competenze, in ottica di traguardare le transizioni gemelle, quella digitale e quella ambientale, con lo sguardo verso una innovazione sostenibile". Attualmente si è concluso lo sviluppo del progetto definitivo del parco Cardano 1 per il quale la Regione ha destinato 12 milioni di euro. Presto dovrà passare all’approvazione della Conferenza dei servizi e parallelamente alla progettazione esecutiva in modo da realizzare l’intervento entro l’autunno 2026. L’infrastruttura per l’innovazione tecnologica che accoglierà imprese private ed enti interessati a sviluppare progetti di ricerca applicata, invece si estenderà su 5.385 metri quadrati dove verranno realizzati laboratori e uffici dedicati alla ricerca scientifica applicata di aziende private ed altri enti, da svolgersi in sinergia con le attività di ricerca condotte dall’Università. Tre le filiere su cui il parco ha già raccolto manifestazioni di interesse dalle imprese: microelettronica, farmaceutica e nutrizione. Nel settore dell’innovazione ad oggi ci sono più di 20 aziende attorno all’Università.

"Guidare parte di questo progetto insieme all’Ateneo rappresenta per Arexpo - ha aggiunto l’amministratore delegato Igor De Biasio - un’opportunità preziosa per dimostrare come la ricetta migliore per avere successo sia vedere cooperare insieme settore pubblico e privato". Arexpo investirà 20 milioni e svilupperà il progetto su terreni di proprietà dell’Ateneo concessi con diritto di superficie gratuito per 40 anni. "Intendiamo continuare a lavorare assiduamente, insieme, nella direzione della Pavia del futuro - ha concluso il sindaco Fabrizio Fracassi -, per regalare alla nostra città un vero e proprio secondo Rinascimento".