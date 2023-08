Prende i voti da frate Salvador, primo agostiniano originario del Mozambico

di Manuela Marziani

Alla congregazione agostiniana si è avvicinato attraverso gruppo di suore che operava nel suo Paese, il Mozambico e presto pure lui diventerà un frate agostiniano. Domani Salvador Armando Nhamire, 26 anni, durante la celebrazione eucaristica farà professione dei voti temporanei che dovrà rinnovare per un po’ di anni finché non sarà pronto per essere ordinato. "C’era un gruppo di suore agostiniane spagnole e maltesi che faceva volontariato in Mozambico - racconta il giovane -, l’ho conosciuto e avrei voluto unirmi a loro, ma un uomo non può". Per quattro anni Salvador è stato a Pavia e il priore della basilica di San Pietro in Ciel d’oro, Antonio Baldoni spera che possa proseguire il proprio mandato nella basilica che ospita le spoglie del santo. "Salvador è il primo giovane del Mozambico a entrare nell’ordine - aggiunge il priore - potrebbe essere l’inizio". Prima di arrivare a Pavia, il 26enne ha fatto tre anni di prenoviziato, ha imparato lo spagnolo, un po’ l’italiano e a studiare filosofia. "Sono contento - sottolinea - sarebbe bello se un maggior numero di giovani se avvicinassero a questa esperienza. Non occorre essere persone speciali, tutti possono almeno provare a vedere se sono fatti per indossare la tonaca". "Avevamo bisogno di un po’ di gioventù - fa notare padre Baldoni - e siamo contenti che Salvador abbia voluto intraprendere il percorso".

E, insieme ai voti temporanei di Salvador, da oggi inizieranno le celebrazioni in onore di Sant’Agostino le cui spoglie arrivarono a Pavia 1300 anni fa. Cinque i giorni di festa che inizieranno oggi dopo i Vespri delle 17,45 e la messa al termine della quale verrà esposta l’urna con le reliquie del santo. Per l’occasione sono diversi gli appuntamenti culturali organizzati: si comincia alle 15,30 di domenica con la visita guidata nella basilica di San Pietro in Ciel d’oro e l’arrivo dei pellegrini. Lunedì altro itinerario agostiniano e il 1° settembre visita serale con aperitivo-degustazione all’Imbarcadero e tour in basilica, all’Università, al Duomo e alla chiesa di San Michele. Dal 13 settembre nel salone teresiano la mostra Sant’Agostino a Pavia 723–2023 nelle carte della Biblioteca Universitaria, mentre il 15 e il 30 settembre (in basilica) ci sarà la lettura ad alta voce delle Confessioni, il libro forse più conosciuto tra quelli scritti dal Dottore della Chiesa.