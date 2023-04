Precipita dal secondo piano. Trauma cranico per una 53enne

Ha riportato un trauma cranico, serio ma non gravissimo. L.B., 53enne di Voghera, è stata soccorsa lunedì pomeriggio, caduta dal balcone dell’appartamento dove abita in via Angelo Montagna. La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso con gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Voghera, intervenuti con un equipaggio del nucleo Radiomobile. È stato comunque escluso che possa essersi trattato di un gesto volontario, considerata invece una caduta accidentale.

Un volo da poco più di tre metri, dal balcone al primo piano, il secondo della palazzina di cinque piani con al pianoterra i box auto. I soccorsi sono stati chiamati quando la donna era già al suolo, rimasta sveglia e cosciente. Non è infatti stato necessario rianimare la 53enne che, per sospetti traumi, è stata stabilizzata sul posto e trasportata con l’ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, al Pronto soccorso del San Matteo. Gli accertamenti diagnostici in ospedale hanno poi escluso altre fratture, ma è rimasta ricoverata sotto costante monitoraggio per tenere in osservazione il trauma cranico riportato nell’impatto a terra. Nel frattempo i carabinieri hanno cercato di ricostruire l’accaduto, anche per individuare nell’immediatezza eventuali responsabilità, che al momento però non sarebbero emerse.

La donna risulta soffrire di una pregressa patologia psichica, che non le provoca né depressione né tendenze suicide, ma potrebbe invece spiegare un comportamento anomalo o un’improvvisa perdita d’equilibrio mentre era sul balcone del proprio appartamento, nel quartiere residenziale di palazzine alla periferia Est di Voghera, in zona Medassino.

S.Z.