Povertà create da Covid e guerra Soldi per realizzare tre progetti

di Manuela Marziani

Oltre un milione per i prossimi tre anni e 26 tra enti e associazioni impegnati a contrastare le nuove povertà emerse in modo preoccupante dopo la pandemia e la guerra in Ucraina. Proprio per aiutare le famiglie che non si erano mai rivolte prima ai servizi di supporto, ma ora si trovano in difficoltà la locale Fondazione Comunitaria ha promosso un programma di contrasto alla povertà in gran parte finanziato da fondazione Cariplo Intesa Sanpaolo e fondazione Peppino Vismara. "Per il nostro territorio è stato messo a disposizione un milione e 41mila euro - ha sottolineato Giancarlo Albini, presidente della fondazione Comunitaria di Pavia - che utilizzeremo per le famiglie con minori a carico in cui uno dei due genitori o entrambi hanno perso il lavoro". “Passo dopo passo“, come si intitola il progetto che ha per capofila le Acli di Pavia, e interessa l’area dell’alto e basso Pavese e del Consorzio sociale pavese, si vogliono raggiungere 650 famiglie effettuando 135 inserimenti lavorativi e avvicinando 500 giovani che potranno partecipare a corsi di scacchi, sport, educazione finanziaria oppure essere preparati per i test di ammissione all’Università. "I paesi dell’alto e basso Pavese - ha detto Stella Bellaviti di Acli Pavia - hanno la popolazione giovane più in difficoltà, quello del Consorzio sociale una popolazione a più ampio raggio. Quindi abbiamo pensato a un’azione multidisciplinare".

Anche “Strada facendo“, il nome dell’altra iniziativa, che coinvolge tutto l’Oltrepo è multidisciplinare e offrirà ai giovani laboratori e attività sportive perché proprio lo sport il primo ad essere penalizzato in caso di difficoltà economiche. "Il Programma di contrasto alla povertà - ha ricordato Bruna Bellini di Fondazione Cariplo - è realizzato con un finanziamento complessivo di 11 milioni di euro, e sostiene 22 progetti che coinvolgono 34 enti in 38 ambiti territoriali della Lombardia".