Portone incendiato Chiesto l’abbreviato

La difesa, rappresentata dall’avvocato Mirko Danieli, ha chiesto il rito abbreviato, condizionato a perizia psichiatrica. E la Procura ha contestato anche l’incendio del portone al cascinale in Borgo Ticino nel procedimento già in corso per atti persecutori. Davide Cirimbelli, 50enne arrestato e ora in carcere per l’inasprimento della misura cautelare per violazione al divieto di avvicinamento alle persone che lo avevano denunciato per stalking (assistite dall’avvocato Antonio Savio), sarà quindi valutato da una psichiatra, che sarà ascoltata in Tribunale alla prossima udienza, il 27 aprile.